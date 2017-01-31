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Главная » Мир » И.о. генпрокурора США осудила миграционный указ Трампа, и ее сразу уволили

И.о. генпрокурора США осудила миграционный указ Трампа, и ее сразу уволили

И.о. генпрокурора США осудила миграционный указ Трампа, и ее сразу уволили
Салли Йейтс / Фото: pbs.org

В заявлении Белого дома говорится, что Салли Йейтс предала министерство юстиции

31.01.17 604
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Исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс 30 января заявила, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Салли Йейтс, назначенная на свой пост при предшественнике Трампа Бараке Обаме, отметила, что "не убеждена в законности указа президента".

"Министерство юстиции не будет представлять аргументы в защиту распоряжения президента", – заявила она.

В письме сотрудникам министерства, опубликованном американскими СМИ, Салли Йейтс отметила, что президентский указ оспаривается в нескольких судебных инстанциях.

"Моя обязанность – гарантировать то, что позиция министерства юстиции в суде соответствует обязательству ведомства всегда добиваться правосудия и отстаивать справедливость", – написала она.

В тот же день исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс была уволена. На ее место назначена прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В заявлении Белого дома говорится, что Салли Йейтс "предала министерство юстиции, отказавшись исполнять законный указ, принятый, чтобы защитить граждан США".

Напомним, Трамп 27 января подписал распоряжение, согласно которому на неопределенный срок приостанавливается прием беженцев из Сирии. Все остальные программы по приему беженцев приостановлены на 120 дней. Также указ запрещает въезд в США всем гражданам семи мусульманских стран на 90 дней.

После подписания указа в США прошли многотысячные акции протеста против решения Трампа. Сотни американских дипломатов намерены высказать протест против указа.

Указ Трампа оспаривается в нескольких судебных инстанциях.

Салли Йейтс была заместителем генерального прокурора, когда эту должность занимала Лоретта Линч, а президентом США был Барак Обама. Она стала исполняющей обязанности генпрокурора, когда Линч покинула этот пост. Президент Трамп попросил ее оставаться во главе министерства юстиции до тех пор, пока его кандидат на эту должность – Джефф Сешнс – не будет официально утвержден.

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