Россияне купили треть газотранспортного оператора Латвии

Между тем, по новому латвийскому законодательству, Газпром до 2018 года должен выйти из газотранспортного бизнеса страны

Российский Газпром приобрел 34,099% акций в латвийском газотранспортном операторе Conexus Baltic Grid.

Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Газпром.

"Доля в уставном капитале организации до приобретения - 0%; доля принадлежавших голосующих акций организации до приобретения - 0%.... Доля в уставном капитале организации после приобретения - 34,09911%; доля принадлежащих голосующих акций организации после приобретения - 34,09911%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что зачисление голосующих акций организации на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества в депозитарии произошло 2 января 2017 года.

Напомним, в соответствии с законом о либерализации газового рынка Латвии, до апреля 2017 года компания-монополист Latvijas Gaze, одним из основных акционеров которой является российский Газпром, должна быть разделена на два независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли газом.

В рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 года была учреждена Conexus Baltic Grid. Новой компании переданы функции по распределению и хранению газа. Conexus Baltic Grid будет оказывать услуги по тарифам Latvijas Gaze.

Предполагается, что первоначально структура акционеров Conexus Baltic Grid будет практически полностью совпадать с Latvijas Gaze. Акционерами последней являются Газпром (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура Роснефти, 16%).

Примечательно, что новое законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. В связи с этим до 2018 года Газпром, Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.

