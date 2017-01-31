Тегеран прекращает выдачу въездных виз американцам

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что его страна прекратит выдачу въездных виз гражданам США.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Марком Эйро.

Такое решение принято в качестве ответной меры на временный запрет Вашингтоном въезда в Соединенные Штаты гражданам Ирана и еще шести мусульманских стран, передает Интерфакс.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми сообщило, что его коллеги подготовили инструкции, которые были выданы послам Ирана по всему миру.

"Эти инструкции касаются уважения чести и достоинства иранцев, проживающих за рубежом, особенно тех, которые, вероятно, столкнутся с трудностями в США", — отметил он.

Решение Тегерана стало реакцией на подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом указ о временном запрете на въезд всем гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии, Ирака, Ирана и Судана.

Напомним, указ Трампа был встречен негодованием и протестами. В частности, в поддержку протестующих, несогласных с миграционной политикой нового президента США, высказался бывший глава США Барак Обама и другие мировые лидеры.