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Главная » Мир » Лех Валенса таки был агентом "Болеком", - экспертиза

Лех Валенса таки был агентом "Болеком", - экспертиза

Лех Валенса таки был агентом "Болеком", - экспертиза
Лех Валенса / Фото: AFP

Скандал вокруг  лидера "Солидарности" разгорелся еще год назад

31.01.17 256
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Графологическая экспертиза по так называемому "делу Болека", то есть по обвинениям в адрес бывшего президента Польши Леха Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши, доказала, что лидер "Солидарности" в течение многих лет таки был агентом спецслужб ПНР.

Об этом сообщили эксперты Института национальной памяти Польши во время специальной пресс-конференции, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Onet.

"Обязательство о сотрудничестве со службой госбезопасности, датированное 21 декабря 1970 года, было полностью написано Лехом Валенсой, как и 17 расписок в получении денег за переданную сотрудникам службы безопасности информацию", – сообщил прокурор института Анджей Позорский.

По его словам, лишь "одно донесение агента "Болека" из нескольких десятков не было подписано "Лехом Валенсой".

"Нет никаких сомнений по поводу сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами. Этот вопрос выяснен полностью... можно ставить новые вопросы. Например, каким образом сотрудничество Валенсы со спецслужбами в 1970-х годах повлияло на его дальнейшую деятельность в 1980-х годах и после 1989-го года", – добавил глава Института национальной памяти Ярослав Шарек.

Напомним, в феврале прошлого года в Польше разразился скандал вокруг вероятного сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами коммунистической Польши.

В частности, среди документов, изъятых сотрудниками Института национальной памяти Польши и правоохранителями в доме генерала Чеслава Кищака, была найдена папка, подписанная "Лех Валенса. Болек", что, по мнению экспертов, доказывает сотрудничество бывшего президента со спецслужбами.

По заключению экспертов, документы являются оригинальными и охватывают период с 1970 по 1976 год.

Сам основатель "Солидарности" Лех Валенса заявил, что "не сотрудничал со спецслужбами", но "совершил ошибку" и "не может раскрыть правды".

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