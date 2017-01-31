Туск назвал самую большую внутреннюю угрозу для ЕС

Самая большая внутренняя угроза для Евросоюза заключается в росте антиевропейских, националистических и все более ксенофобских настроений в блоке. Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Дональда Туска лидерам стран ЕС в преддверии саммита на Мальте, который состоится в пятницу, 3 февраля, передает Европейская правда.

"Национальный эгоизм становится привлекательной альтернативой интеграции. Кроме того, подобные тенденции подпитываются ошибочными взглядами тех, для кого идеология и институты стали более важными, чем интересы и эмоции людей", – говорится в письме.

Туск также отметил, что среди проевропейской элиты чувствуется упадок веры в политическую интеграцию и основополагающие ценности либеральной демократии.

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"В полном напряжения и конфронтации мире нужна смелость, решительность и политическая солидарность европейцев. Без них мы не выживем. Если мы не верим в себя, в глубокие цели интеграции, зачем это кому-то? Давайте покажем нашу европейскую гордость. Если мы делаем вид, что не слышим и не замечаем решения, направленные против ЕС и нашего будущего, люди перестанут относиться к Европе как к более широкой родине. Столь же опасно и то, что глобальные партнеры перестанут уважать нас", – подчеркнул Туск.