Столтенберг: Администрация Трампа хочет диалога с Россией, но с позиции силы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО и новая администрация США согласны с необходимостью вести диалог с Россией "с позиции силы".

Соответствующее заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Маттисом, передает Радио Свобода.

"Сообщение от новой администрации заключается в том, что они также хотят диалога с Россией, но с позиции силы", - сказал он.

Столтенберг заверил, США остаются преданными НАТО и трансатлантическим связям.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Позже старший советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила, что вопрос ослабления санкций сейчас находится на стадии обсуждения.

Сам Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.