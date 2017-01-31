Столтенберг: Администрация Трампа хочет диалога с Россией, но с позиции силы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО и новая администрация США согласны с необходимостью вести диалог с Россией "с позиции силы".
Соответствующее заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Маттисом, передает Радио Свобода.
"Сообщение от новой администрации заключается в том, что они также хотят диалога с Россией, но с позиции силы", - сказал он.
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Столтенберг заверил, США остаются преданными НАТО и трансатлантическим связям.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.
Позже старший советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила, что вопрос ослабления санкций сейчас находится на стадии обсуждения.
Сам Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.