Бог — не волшебник с волшебной палочкой, - Папа Римский

На выступлении в Понтификальной "академии наук" глава римско-католической церкви Франциск заявил, что научное мировозрение не противоречит религиозной вере.

"Когда мы читаем о Создании в Книге Бытия, мы рискуем вообразить Бога волшебником с волшебной палочкой, который в состоянии сделать все. Но это не так", — цитируют "Українські новини" Папу Римского.

В то же время он подчеркнул, что научные теории возникновения и развития жизни не противоречат учению церкви, а "дополняют его".

"Большой взрыв, как наиболее признанная в наше время концепция происхождения Вселенной, не противоречит божественному вмешательству создателя, а, скорее, требует этого. Никто не может утверждать, что наука и вера не могут идти рука об руку. Бог всегда сопутствовал великим научным открытиям. Знания, мудрость и молитва расширяют сердце ученого и укрепляют его дух", - заявил Папа Франциск.

Напомним, в декабре прошлого года Франциск заявил, что праздник Рождества сейчас стал заложником материализма в мире.

"Когда огни торговли затеняют Божий свет, когда мы переживаем из-за подарков, но остаемся бесчувственными к отброшенным за борт общественной жизни. Этот дух светскости пленил наше Рождество – надо освободить его", – сказал тогда понтифик.