МИД Чехии заявил о хакерской атаке

Хакеры взломали десятки электронных ящиков Министерства иностранных дел Чехии, во время атаки, похожей на ту, что произошла в 2016 году на Демократическую партию в США во время президентской кампании. Об этом 31 января сообщил глава чешского МИД Любомир Заоралек, передает Радио Свобода.

"Наши лучшие эксперты мне сказали, что нападения были очень сложными, очевидно, совершенными иностранным государством. Это выглядит похоже, как во время атак на Демократическую партию США", - отметил Заоралек.

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В МИД Чехии добавили, что кибератака не достигла внутренней почты и секретной информации.

"Это означает, что материалы, которые направляются в тайном режиме, не были под нападением, и внутреннюю систему, через которую ведется общение, атака хакеров не затронула", - отметила пресс-секретарь министерства Михаэла Лагронова.

Напомним, по данным генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, число хакерских атак на сети альянса в 2016 году возросло на 60%. Ежемесячно производились в среднем 500 кибератак на учреждения Альяна.