Тысячи осужденных геев посмертно помиловали в Великобритании

Так называемый закон Алана Тьюринга, который посмертно снял обвинения с нескольких тысяч геев и бисексуалов, осужденных за гомосексуализм, вступил в силу в Великобритании.

Об этом сообщает Сноб со ссылкой на BBC News.

Закон также помиловал тех осужденных мужчин, которые дожили до декриминализации гомосексуализма.

Отметим, закон назван в честь английского математика и основоположника информатики Алана Тьюринга, которого осудили за гомосексуализм. В 1952 году он был обвинен в нетрадиционной сексуальной ориентации и приговорен к принудительному курсу гормонального лечения — химической кастрации. Летом 1954 года Алан Тьюринг был обнаружен мертвым. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианистым калием. Официальное следствие пришло к выводу, что таким образом ученый свел счеты с жизнью. Но друзья и родственники полагают, что это был несчастный случай в результате проведения химических опытов.

Королева Великобритании Елизавета посмертно помиловала Алана Тьюринга.

Напомним, в Великобритании начали преследовать мужчин за гомосексуализм, начиная с XVI века. В 1533 года в Англии приняли Акт о содомии, который предусматривал смертную казнь за однополые сексуальные контакты, однако в XIX веке казни заменили тюрьмой. В 1885 году в стране приняли поправку, которая позволила отправлять на каторжные работы за "грубую непристойность" — под этим понималась любая гомосексуальная активность. Одним из тех, кого отправили на каторгу, стал писатель Оскар Уайльд. Гомосексуальные отношения оставались уголовным преступлением в Англии и Уэльсе до 1967 года, в Шотландии — до 1980 года, а в Северной Ирландии — до 1982 года.