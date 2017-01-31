Китайская армия считает войну с США практически реальностью, - СМИ

Издание Focus со ссылкой на газету South China Morning Post, опубликовало материал, в котором говорится, что Народно-освободительная армия Китая опубликовала заявление, где свой взгляд на ситуацию, сложившуюся между КНР и США, изложил один из официальных представителей Центральной военной комиссии Китая.

Об этом сообщает delfi.lv.

"Война во время срока нынешнего президента США является практически реальностью", — цитирует его заявление газета. Ввиду нынешней ситуации в сфере безопасности он советует "отправить войска КНР в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря", а также рекомендует США "заново обдумать свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Отметим, что США и КНР уже давно спорят по поводу вод Южно-Китайского моря: на них претендует Китай, в то время как США и ближайшие государства настаивают на сохранении в нем свободных морских путей. В декабре Дональд Трамп обвинил КНР в строительстве "крепости" на спорных островах и нежелании оказывать поддержку в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи. Кроме того, Трамп назвал Китай "валютным манипулятором".

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Помимо этого, в статье констатируется, что гораздо более серьезным фактором является то, что Трамп может отказаться от "политики одного Китая", которую проводил его предшественник Барак Обама.

Напомним, Китай считает Тайвань "своей непокорной провинцией", которую необходимо интегрировать в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань. В декабре прошлого года Трамп поговорил по телефону с главой Тайваня, таким образом поставив под сомнение прежний курс, которого придерживались США.