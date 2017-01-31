В Финляндии озаботились дырой, сквозь которую могут просочиться "зеленые человечки"

Министр обороны Юсси Ниинисте выразил обеспокоенность тем, что в законодательстве страны существует прорехи

Власти Финляндии создадут рабочую группу для реагирования на возможное появление чужих военнослужащих без опознавательных знаков на территории страны.

Об этом сообщает Интерфакс - Украина.

"Я имею в виду группу лиц, которые действуют от имени другого государства, но которые не носят четких отличительных знаков вооруженных сил другой страны", - сообщил министр порталу телерадиовещания Yle, напомнив о действовавших в Крыму российских военнослужащих без опознавательных знаков.

По словам министра, в законодательстве недостаточно четко оговорено, как реагировать Оборонительным силам Финляндии на появление неопознанных солдат.

Ниинисте назначил рабочую группу, которая должна подготовить изменения в Законе об охране территории.

"В настоящее время Закон об охране территории исходит из того, что солдаты носят определенную форму, а армейские транспортные средства обозначены военными знаками. По отношению к таким формированиям нынешний закон об охране территории дает право применить меры воздействия", - пояснил правительственный секретарь министерства обороны Тейя Пелликайнен.

В законе должно быть уточнена возможность применения мер воздействия и в отношении военной угрозы, национальное происхождение которой невозможно идентифицировать, считает представитель минобороны.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что оснований для снятия введенных Евросоюзом и США санкций против России нет.