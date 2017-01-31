В Финляндии озаботились дырой, сквозь которую могут просочиться "зеленые человечки"

Власти Финляндии создадут рабочую группу для реагирования на возможное появление чужих военнослужащих без опознавательных знаков на территории страны.
Об этом сообщает Интерфакс - Украина.
"Я имею в виду группу лиц, которые действуют от имени другого государства, но которые не носят четких отличительных знаков вооруженных сил другой страны", - сообщил министр порталу телерадиовещания Yle, напомнив о действовавших в Крыму российских военнослужащих без опознавательных знаков.
По словам министра, в законодательстве недостаточно четко оговорено, как реагировать Оборонительным силам Финляндии на появление неопознанных солдат.
Ниинисте назначил рабочую группу, которая должна подготовить изменения в Законе об охране территории.
"В настоящее время Закон об охране территории исходит из того, что солдаты носят определенную форму, а армейские транспортные средства обозначены военными знаками. По отношению к таким формированиям нынешний закон об охране территории дает право применить меры воздействия", - пояснил правительственный секретарь министерства обороны Тейя Пелликайнен.
В законе должно быть уточнена возможность применения мер воздействия и в отношении военной угрозы, национальное происхождение которой невозможно идентифицировать, считает представитель минобороны.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что оснований для снятия введенных Евросоюзом и США санкций против России нет.