Газпром получил в аренду гавань в Швеции для строительства Северного потока-2

Городской совет шведского города Карлсхамн одобрил соглашение с голландским подрядчиком Газпрома для хранения труб в гавани города, что облегчит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.
Правительство Швеции ранее заявило, что это соглашение может нанести ущерб оборонным и политическим интересам страны. Впрочем, чиновники заявили, что подрядчик, Wasco Coatings Europe BV, не считается риском для безопасности.
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По результатам голосования (10 против 4) власти города на побережье Балтийского моря одобрили заключение соглашения стоимостью 100 млн крон ($11,3 млн).
Напомним, в прошлом месяце муниципалитет шведского острова Готланд в Балтийском море отклонил аналогичное ходатайство Газпрома.