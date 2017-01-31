Газпром получил в аренду гавань в Швеции для строительства Северного потока-2

Российские трубы, необходимые для строительства газопровода, будут хранится в порту города Карлсхамн

Городской совет шведского города Карлсхамн одобрил соглашение с голландским подрядчиком Газпрома для хранения труб в гавани города, что облегчит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Правительство Швеции ранее заявило, что это соглашение может нанести ущерб оборонным и политическим интересам страны. Впрочем, чиновники заявили, что подрядчик, Wasco Coatings Europe BV, не считается риском для безопасности.

По результатам голосования (10 против 4) власти города на побережье Балтийского моря одобрили заключение соглашения стоимостью 100 млн крон ($11,3 млн).

Напомним, в прошлом месяце муниципалитет шведского острова Готланд в Балтийском море отклонил аналогичное ходатайство Газпрома.