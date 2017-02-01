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Главная » Мир » Семью фаворита президентской кампании во Франции подозревают в незаконном присвоении 1 млн евро

Семью фаворита президентской кампании во Франции подозревают в незаконном присвоении 1 млн евро

Семью фаворита президентской кампании во Франции подозревают в незаконном присвоении 1 млн евро
Франсуа Фийон / Фото: widewo.com

Жена и сыновья Франсуа Фийона получали зарплату как госслужащие, но при этом никаких доказательств их работы не обнаружено

01.02.17 71
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Жена кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и двое его сыновей получили за работу на госслужбе почти миллион евро. При этом доказательств их работы не обнаружено. Такую информацию обнародовало издание Canard Enchaine, передает Европейская правда.

По данным издания, Пенелопа Фийон получила 900 тыс. евро из государственного бюджета, работая помощником мужа в парламенте и в литературном журнале, принадлежащем другу Фийона.

Двое сыновей кандидата в президенты привлекались в качестве парламентских помощников и получили за это 84 тыс. евро.

На прошлой неделе это же издание утверждало, что Пенелопа Фийон заработала полмиллиона евро в период с 1998 по 2006 год на должности помощника в офисе мужа, когда он был сенатором. Но при этом журналисты заявили, что не нашли никаких доказательств ее работы.

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