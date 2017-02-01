В 2017 году 7,5 миллионам детей в мире грозит недоедание, – ЮНИСЕФ

Каждый четвертый ребенок в мире страдает от конфликтов или стихийных бедствий

В 2017 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен оказать помощь 48 миллионам детей. Речь идет о детях в 48 странах, включая Сирию, Йемен, Ирак, Южный Судан, Нигерию и Украину. На это потребуется $3,3 млрд. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

На помощь детям из числа беженцев и мигрантов в Европе ЮНИСЕФ понадобится почти $43,5 млн, а на поддержку украинских детей Фонд запрашивает $31,2 млн.

"От Сирии, Йемена и Ирака до Южного Судана и Нигерии дети подвергаются целенаправленным ударам. Их дома, школы и общины лежат в руинах, а будущее висит на волоске", – говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Почти каждый четвертый ребенок в мире страдает от последствий жестокого конфликта или стихийного бедствия – это 535 миллионов детей.

В новом докладе ЮНИСЕФ подводит итоги прошлого года и определяет приоритеты на нынешний.

По оценкам, в 2017 году 7,5 миллионам детей в мире грозит недоедание. Уберечь их от такой участи – одна из приоритетных задач Фонда.

"Недоедание – невидимая угроза для жизни миллионов детей", – заявили в Детском фонде. Его эксперты отмечают, что последствия недоедания детей необратимы, они сказываются на умственных возможностях и физическом развитии ребенка, а иногда приводят к смерти.

В рамках проектов ЮНИСЕФ детей будут снабжать также чистой водой, помогут им продолжить учебу и получить медицинскую помощь. Ряд проектов касается спасения жизни детей в условиях конфликтов и защиты их от насилия.

В своей работе сотрудники будут опираться на успешный опыт прошлых лет и продолжать применять инновационные подходы. Например, в сентябре в Йемене всего за пять дней ЮНИСЕФ удалось мобилизовать несколько тысяч медиков, которые на машинах, мотоциклах, ослах и пешком отправились в труднодоступные районы страны, чтобы помочь 600 тысячам детей младше 5 лет и 180 тысячам беременных женщин и кормящих матерей.

Обращаясь к донорам за средствами, в ЮНИСЕФ напоминают, что речь идет о том, чтобы помочь детям в кризисной ситуации, обеспечить их защиту, право на развитие и благополучие.