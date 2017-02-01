Пан Ги Мун отказался от борьбы за пост президента Южной Кореи

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отказался баллотироваться на пост президента Южной Кореи. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhapnews.

"Я откажусь от своего искреннего стремления добиться изменений в политике, и объединения страны под моим руководством… Я был очень расстроен эгоистическими настроениями (в некоторых политических кругах, – ред.) и пришел к выводу, что двигаться вперед вместе с ними бессмысленно ", – заявил Пан Ги Мун.

По словам политика, его "чистый патриотизм" и стремление к политическим реформам серьезно пострадали из-за "политической клеветы" и "фейковых новостей".

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Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что Пан Ги Мун может побороться за пост президента Южной Кореи. Его усилия по официальному началу президентской кампании были подорваны обвинениями в коррупции родственников Пан Ги Муна.

21 января 2017 года правительство США направило в министерство юстиции Южной Кореи ходатайство об аресте брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН. Американские власти обвиняют Пан Ги Сана в коррупции и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, речь идет о взятке в $500 тыс. в ходе продажи во Вьетнаме здания, принадлежащего корейской фирме Keongnam Enterprises.

Ранее 72-летний экс-генсек ООН не делал официальных заявлений относительно своего участия в президентских выборах, однако неоднократно намекал на такую возможность. Согласно опросу, в середине января Пан Ги Мун оказался на втором месте среди возможных фаворитов на президентских выборах в Южной Корее. Возглавил рейтинг один из бывших лидеров оппозиции Мун Чжэ Ин с 31% голосов, а Пан Ги Мун отставал от него на 11 процентных пунктов.

В конце 2016 года Пан Ги Мун покинул свой пост после 10 лет работы в качестве главы ООН. Его место занял бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.

До избрания на пост генсека ООН Пан Ги Мун в 2004-2006 годах занимал пост министра иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи.