На сайте WikiLeaks опубликовали тысячи документов из архивов Фийона и Ле Пен

На Фийона есть более 3,6 тыс. документов, на Ле Пен – более тысячи

Международная организация WikiLeaks, которая специализируется на обнародовании секретных данных, заявила о наличии в ее распоряжении нескольких тысяч документов, которые имеют отношение к кандидатам в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийону. Об этом говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

Портал опубликовал порядка 4,8 тыс. документов из архивов Фийона и Ле Пен.

"3630 документов из архивов французского кандидата в президенты Франсуа Фийона. Из наших архивов: 1138 документов на кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен", – говорится в сообщении WikiLeaks.

С документами можно ознакомиться на сайте организации.

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3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD — WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.