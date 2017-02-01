Израиль продолжит тотальную застройку Западного берега Иордана

Беньямин Нетаньяху одобрил строительство еще 3 тысяч домов для поселенцев

Правительство Израиля санкционировало очередное масштабное строительство для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, пишет NEWSru.com.

"Я утвердил предложение министра обороны о строительстве дополнительно еще более 3 тысяч новых единиц жилья в Иудее и Самарии", - написал глава правительства в Twitter.

Отметим, 23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Документ тогда поддержали 14 членов Совбеза. Украина осудила решение Израиля, что привело к резкому охлаждению отношений между нашими странами. Был даже отменен визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Тель-Авив.

Напомним, неделю назад Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман уже одобрили строительство 2,5 тысяч единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. До этого, израильские власти утвердили решение о возведении более 700 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.