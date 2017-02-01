Harley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод, - СМИ

Компания Harley-Davidson решила отменить визит президента США Дональда Трампа на завод в городе Милуоки.

Трамп, якобы, планировал посетить завод в четверг, 2 февраля, передает РБК со ссылкой на CNN.

Согласно его расписанию, там он должен был подписать распоряжения, связанные с американским производством.

Публично о визите главы США на предприятие Harley-Davidson не объявлялось, однако о нем, по данным CNN, были осведомлены штатные сотрудники Белого дома.

Информацию о том, что Трамп не поедет на завод в Милуоки, CNN подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Вечером 31 января Harley-Davidson выступила с заявлением, что в компании в течение недели "не запланирован", а также "не был запланирован" визит Трампа ни на один из ее объектов.

"Мы гордимся тем, что принимали на наших объектах президентов", - рассказал CNN директор по корпоративным коммуникациям компании. Так, по его словам, на предприятиях Harley-Davidson побывали Рональд Рейган, Джордж Буш и Билл Клинтон.

"Мы рассчитываем принять у себя в гостях президента (Дональда Трампа – ред.) в будущем", —отметил он, добавив, что в этот раз визит главы США был отменен.

По словам менеджера компании, Harley-Davidson начала испытывать "неудобства" в связи угрозами протестов, которые участились после принятия в США закона о мигрантах.

