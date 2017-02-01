У берегов Японии сел на мель ракетный крейсер США

Американский ракетный военный крейсер ​Antietam сел на мель в Токийском заливе в районе японского города Йокосука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ​Военно-морских сил США.

Antietam был вынужден бросить якорь из-за повреждения гребных винтов. Из-за повреждения в воду вылилось гидравлическое масло.

С помощью буксиров крейсер удалось доставить в порт города Йокосука. По информации Военно-морских сил США, пострадавших ни среди членов команды США, ни среди японского персонала нет.

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Проводится расследование для оценки полного размера ущерба. Военно-морской флот США сотрудничает с правительством Японии и японской береговой охраной, чтобы минимизировать воздействия поломки на окружающую среду.