Журналиста Сергея Лойко, автора романа про оборону донецкого аэропорта, вызвали в следственное управление Москвы из-за фотовыставки о конфликте в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Дождался повестки. Теперь понятно, почему "журналист" Антон Красовский на днях "искренне" и публично удивлялся, что я еще на свободе. Сегодня же по телефону на эфир "России-1" пригласили (первый раз в жизни). Наверное, там и арестуют, чтобы не сбежал", - пишет Лойко.

В повестке говорится, что следком РФ проводит проверку фотовыставки "Прямой взгляд", на которой были представлены работы Лойко и журналиста Александра Васюковича. Она проводится по обращению депутата одного из московских муниципальных округов Захарова, который утверждает, что в работах Лойко якобы содержится пропаганда "Правого сектора".

Лойко предписано явиться в следственное управление до 16 февраля.