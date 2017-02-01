Проевропейский кандидат в президенты Франции Макрон имеет больше шансов на победу во втором туре, чем Ле Пен, - СМИ

Вопрос в том – попадет ли Макрон во второй тур

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который примет участие в президентских гонках весной и который отстаивает проевропейские позиции, согласно последним опросам имеет лучшие шансы на победу по итогам второго тура, чем лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные социологического опроса Elabe, проведенного для газеты Les Echos 30 и 31 января, передает УНИАН.

Исследование продемонстрировало усиление приверженности французских избирателей к кандидатурам независимого центриста Макрона и праворадикальной Ле Пен в президентской избирательной гонке, которая будет иметь достаточно состязательный характер.

В то же время кандидатура бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, который был фаворитом до прошлой недели, согласно опросу, не попадает во второй тур выборов.

Социологи из Elabe рассматривали два различных сценария голосования.

Согласно опросу, рейтинг Макрона в первом туре голосования остается неизменным или растет на 1% голосов. Таким образом, уровень его поддержки в первом туре составляет 22-23% в зависимости от сценария. Рейтинг Ле Пен в первом туре голосования растет на 3% - до 26-27% голосов. Показатели Фийона уменьшились на 5-6% и составляют 19-20% поддержки избирателей. Эти результаты исключают возможность, что Фийон примет участие во втором туре выборов.

Elabe спрогнозировала, что Макрон может победить Ле Пен во втором туре выборов 7 мая, получив 65% голосов поддержки избирателей.

Вместе с тем, исследование показало, что если Фийон пройдет во второй тур, он также победит Ле Пен, но с меньшей поддержкой избирателей - в 59% голосов.