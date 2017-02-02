Илон Маск начал строительство туннеля под Лос-Анджелесом

Он хочет связать таким образом офисы своих компаний SpaceX и Tesla Motors

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск запустил работу по строительству тоннеля в Лос-Анджелесе, который, по первоначальной задумке, должен связать офисы двух его компаний. Об этом как сообщает Укринформ со ссылкой на Wired.

По данным издания, рабочие уже выкопали "тестовую траншею" возле офиса SpaceX, вблизи аэропорта Лос-Анджелеса. В ширину она составила 30 футов (примерно 9 м), в длину 50 футов (15 м), а в глубину — 15 футов (4,5 м).

"Куда именно пройдёт тоннель – к аэропорту или офису Tesla – пока неизвестно", - указывается в сообщении.

Перед началом возведения объекта Маск признался, что "понятия не имеет, что делает".

Он также планирует выяснить, что необходимо для увеличения скорости строительства: её намерены повысить на 500-1000%.

Ранее Маск заверял, что тоннели – это единственный способ избавиться от пробок. По его словам, беспилотные автомобили только усугубят ситуацию на дорогах, поскольку сделают личный транспорт ещё более доступным.

Для работ на территории компаний SpaceX и Tesla Motors их основатель обойдётся без дополнительных согласований. Однако для продления тоннеля к аэропорту Лос-Анджелеса Маску потребуется обсудить проект с городскими властями и получить от них разрешение.

Напомним, впервые Маск объявил о грядущем проекте в декабре 2016 года. Тогда он пожаловался на пробки между офисами двух своих компаний, одна из которых расположена в Кремниевой долине, а другая – в Лос-Анджелесе.