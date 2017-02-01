Генсек ООН раскритиковал антииммиграционный указ Трампа

Политика контроля границ не может базироваться на религиозном, этническом или расовом критерии

Новый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что политика контроля границ не может никоим образом опираться на религиозный, этнический или расовый критерий. Об этом сообщает ZN,ua со ссылкой на The Guardian.

Он не назвал США или Трампа прямо, но его заявление четко было адресовано политическим, моральным и юридическим дебатам, которые спровоцировал скандальный указ американского президента.

"Страны имеют право, даже обязательства, ответственно контролировать свои границы, чтобы избежать инфильтрации членов террористических организаций. Но эта работа не может базироваться на любой форме дискриминации, связанной с религией, этнической принадлежностью или национальностью. Потому что это противоречит фундаментальным принципам и ценностям, на которых основываются наши общества", - написал Генсек ООН.

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При этом Гутерреш, который ранее был верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев, также раскритиковал другие страны, которые отказываются принимать беженцев и ищут для этого поводы. Он напомнил о примере Эфиопии, которая десятилетиями принимает беженцев из соседних стран Африки.

Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал указ, который на 120 дней приостановил программу приема беженцев в США. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Дошло до того, что авиакомпании мира срочно пересматривают состав экипажей на рейсах в США из-за запретана въезд в страну граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней.