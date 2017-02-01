Польша собирается подать жалобу на Россию в Международный суд ООН

В ближайшее время Польша планирует подать жалобу в Международный Суд ООН в Гааге на российское расследование по делу смоленской катастрофы. Об этом сообщил в среду руководитель Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает УНИАН со ссылкой на Польское радио.

О возможности подачи жалобы на расследование и возбуждение дела против России за то, что она отказывается вернуть собственность Польши обломки президентского самолета Ту-154М, министр заявлял еще в 2015-м году.

"Однако поскольку дело длится уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В связи с этим фактически сейчас идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу представим", - отметил Ващиковский.

Он добавил, что точный срок подачи жалобы зависит от юристов, однако это могут быть дни или недели.

По его словам, ранее Польша пыталась решить эту проблему другими методами.

"Сначала мы пытались – в течение года - проверить, есть ли возможность напрямую договориться с россиянами. Россияне, как вы знаете, реагировали негативно, иногда высокомерно. (...) Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников, учреждений, к которым мы принадлежим", - рассказал Ващиковский.

Напомним, в конце октября 2016 года комиссия в Польше, расследующая причины Смоленской авиакатастрофы, в которой 10 апреля 2010 года погибли все представители польской государственной делегации, представила результаты своей работы и заявила о фактах манипуляций с данными предыдущих комиссий и российской стороны.