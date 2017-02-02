Лондон обнародовал генеральный план развода с Евросоюзом

План выхода из ЕС, который опубликован на сайте правительства, предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с Брюсселем о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Евросоюзом.

Об этом сообщает Мeduza.

12 основных положений, которыми правительство Великобритании будет руководствоваться при переговорах выглядят так:

Ясность и определенность в переговорах;

Возвращение контроля над границами;

Усиление Соединенного Королевства;

Защита связей с Ирландией;

Контроль над иммиграцией;

Защита прав граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС;

Защита трудовых прав;

Свободная торговля с европейскими рынками;

Новые торговые соглашения с остальными странами;

Забота о том, чтобы Великобритания осталась лучшим местом для науки и инноваций;

Кооперация в борьбе с преступностью и терроризмом;

Мягкий и организованный выход из ЕС.

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Главным является пункт о контроле над миграцией и правами британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании. В нем говорится, что Лондон создаст такую миграционную систему, которая позволит контролировать количество людей, приезжающих в Соединенное Королевство, в том числе и из ЕС. Директива о свободном передвижении, которая действует в странах ЕС, после выхода страны из ЕС на Великобританию распространяться не будет, говорится в документе, но как именно будут выглядеть новые правила и понадобятся ли европейцам туристические визы в Великобританию, не уточняется.

В документе констатируется, что сейчас в Великобритании проживают 2,8 миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около миллиона британцев. Пока выход из ЕС не состоялся, все граждане стран ЕС будут пользоваться всеми правами соглашения о свободном передвижении, в том числе и правом на получение постоянного вида на жительство после пяти лет в Великобритании. Вопрос их статуса, а также статуса британцев, живущих в ЕС, в документе называется первостепенной повесткой переговоров с Брюсселем, но никаких конкретных предложений в плане не оговаривается. Правительство Великобритании рассчитывает, что начнет консультации с Брюсселем по этому вопросу до начала официальной процедуры переговоров об условиях выхода из ЕС.

Напомним, 23 июня прошлого года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза. Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.

Ожидается, что Великобритания подаст заявление о выходе из ЕС в марте 2017 года. «Брекзит» уже был одобрен парламентом Великобритании.