Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза находится в критическом состоянии

Два года назад отец политика заявил, что его сына отравили

Журналист, экс-зампред ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, врачи пока не могут объяснить причины наступившего критического состояния.

"Состояние критическое, началась полиорганная недостаточность. Он переведен к аппарату искусственной вентиляции легких и как бы гемодиализу", - добавил адвокат. По его словам, в настоящее время Кара-Мурза-младший не в сознании.

"По сути, дежа вю, начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает", - рассказал Прохоров агентству "Интерфакс".

Напомним, в мае 2015 года Владимир уже был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Только в январе прошлого года специалисты из Франции установили, что в организме политика была значительно превышена допустимая для человека концентрация четырех тяжелых металлов (марганца, меди, цинка и ртути). Отец журналиста и политика заявил тогда, что его сына отравили.