МИД Беларуси: Россия ввела пограничную зону без предупреждения

Россия приняла решение об установлении пограничной зоны с Белоруссией без предварительного уведомления. Об этом заявила представительница отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, передает Европейская правда.

"Во-первых, это противоречит всем действующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, что российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - сказала Ваньшина.

По ее словам, это не первый подобный случай. Похожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и РФ.

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"Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более 20 лет назад. А это идет вразрез с рядом действующих договоренностей, которые предусматривают базовый принцип открытости границ между республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила она.

Напомним, 1 февраля глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.