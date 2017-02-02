Премьер Венгрии о санкциях против РФ: неэкономические проблемы нельзя решать экономическим способом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о потерях экономики страны из-за антироссийских санкций. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Европейская правда.

"Вы видите, что на континенте в западной его части стала очень модной антироссийская политика. И именно в этих условиях нам пришлось защищать свои экономические контакты и то, что можно сохранить от них. И я с грустью говорю, что, несмотря на все наши усилия, к сожалению, в товарообороте между нашими странами мы много потеряли. И причины не в нас. Мы потеряли $6,5 млрд", - заявил Орбан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ослабили санкции против ФСБ

"Венгрия продолжает утверждать, что неэкономические проблемы нельзя решать экономическим способом", - добавил он.

Напомним, 27 января глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что европейские санкции против России дорого обходятся и неэффективны.