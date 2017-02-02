Грузины уже весной смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз

Министерство иностранных дел Грузии опубликовало призыв к гражданам страны с рекомендацией придерживаться условий безвизового режима с Евросоюзом и помнить о механизме аннулирования безвиза.

Обращение размещено на сайте МИД Грузии.

"Исходя из того, что обновленный механизм приостановки безвизового режима подразумевает возможность немедленного реагирования в случаях значительного роста миграционных потоков и связанных с этим рисков и угроз, важно, чтобы каждый гражданин Грузии понимал те негативные последствия, которые могут последовать за нарушением условий безвизового режима", - сказано в обращении.

Кроме того, в ведомстве выразили надежду, что граждане Грузии с ответственностью отнесутся к своим обязательствам в условиях безвизового режима и будут придерживаться соответствующих требований и законодательства принимающих стран.

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В свою очередь госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе на пресс-конференции заявил, что одобренное Европарламентом решение по либерализации визового режима войдет в силу предположительно в конце марта-начале апреля.

"Это очень значительный шаг вперед, но мы должны понимать, что это не означает, что с завтрашнего дня или уже с сегодняшнего начнется этот процесс... Осталось мало, но все же осталось пройти технические процедуры. По нашим подсчетам, где-то в конце марта-начале апреля, у наших граждан будет возможность совершать безвизовые поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны", - цитирует госминистра "Эхо Кавказа".

Напомним, Европарламент на пленарном заседании в четверг, 2 февраля, проголосовал за предоставление безвизового режима гражданам Грузии.