Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оборонительное вооружение

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оборонительное вооружение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"В свете последних российских атак и перспективы будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты ее территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских сторонников", - написал Маккейн в письме Трампу.

Напомним, 22 сентября Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. Так, в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений. Отдельные его положения направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействию привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.