Белый дом: Санкции против РФ не отменяли, а всего лишь уточнили порядок их применения

Изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не являются их смягчением. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.
"Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, который довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций", - пояснил он.
На вопрос журналистов о том, является ли данный шаг смягчением политики по отношении к России, Спайсер сказал: "Нет, это не так".
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Он подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".
Слова пресс-секретаря также подтвердил и президент США Дональд Трамп.
"Я ничего не смягчал", - заявил он журналистам в Белом доме.
Ранее Министерство финансов США объявило все сделки и действия с ФСБ легальными, за исключением определенных категорий. В частности, отменяются запреты, введенные указами президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года в связи с "причастностью определенных лиц к значительной вредоносной кибердеятельности".