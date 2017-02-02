Белый дом: Санкции против РФ не отменяли, а всего лишь уточнили порядок их применения

В США уверяют, что это обычная практика министерства финансов

Изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не являются их смягчением. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, который довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций", - пояснил он.

На вопрос журналистов о том, является ли данный шаг смягчением политики по отношении к России, Спайсер сказал: "Нет, это не так".

Он подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

Слова пресс-секретаря также подтвердил и президент США Дональд Трамп.

"Я ничего не смягчал", - заявил он журналистам в Белом доме.

Ранее Министерство финансов США объявило все сделки и действия с ФСБ легальными, за исключением определенных категорий. В частности, отменяются запреты, введенные указами президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года в связи с "причастностью определенных лиц к значительной вредоносной кибердеятельности".