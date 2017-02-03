Всемирно известный американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться местами работы, отвечая таким образом на критику со стороны главы государства.
Кинозвезда опубликовал видеообращение к президенту в Twitter.
The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE— Arnold (@Schwarzenegger) 2 февраля 2017 г.
Ранее Трамп на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу "Подмастерье-знаменитость" (Celebrity Apprentice) и раскритиковал Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.
"Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера, на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось", - съязвил Трамп.
Президент также в шутку призвал находящихся в зале людей "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу".
В своем видеоответе актер предложил президенту поменяться местами работы.
"Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами - ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди, наконец, смогут снова спать спокойно", - призвал Шварценеггер.
Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором говорится, что "Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента".