В таком случае "люди, наконец-то, снова смогут спать спокойно", а Трамп займется тем, что умеет – эпатированием публики

Всемирно известный американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться местами работы, отвечая таким образом на критику со стороны главы государства.



Кинозвезда опубликовал видеообращение к президенту в Twitter.

Ранее Трамп на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу "Подмастерье-знаменитость" (Celebrity Apprentice) и раскритиковал Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.

"Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера, на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось", - съязвил Трамп.

Президент также в шутку призвал находящихся в зале людей "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу".

В своем видеоответе актер предложил президенту поменяться местами работы.

"Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами - ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди, наконец, смогут снова спать спокойно", - призвал Шварценеггер.

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором говорится, что "Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента".