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Главная » Мир » "Бацька" заговорил о необходимости многовекторной политики Беларуси

"Бацька" заговорил о необходимости многовекторной политики Беларуси

"Бацька" заговорил о необходимости многовекторной политики Беларуси
Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

Москва, мол, "пинает соглашения с Минском в хвост и в гриву"

03.02.17 276
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Президент Беларуси сегодня на встрече с журналистами в Минске заявил, что глава ФСБ России "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение между Беларусью и РФ по границе.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", - цитирует Лукашенко Интерфакс - Украина.

Глава Беларуси подчеркнул, что его страна "ни одного межгосударственного с РФ договора не нарушила. Россия же их пинает в хвост и в гриву".

По его словам, российско-белорусские отношения переживают кризис, а одна из причин этого - определенные силы в руководстве РФ, чьи действия расходятся с позицией главы государства.

"Действительно, в России разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента Путина", - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси отметил: "В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы в России разные. И он, президент Путин, прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю...". Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать", - сказал Лукашенко.

При этом, он заявил, что "пока находится у власти, ни один камень в сторону россиян брошен не будет", добавив, что "у нас нет иной судьбы, как строить нашу внешнюю политику как многовекторную".

Президент заявил, что "это его жесткая идея и требование", однако добавил, что "не все получилось с этой многовекторностью".

"Мы, находясь в эпицентре сегодня континента евразийского, так судьба сложилась. У нас нет другого пути, как развивать многовекторную политику", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко подписал указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию. 

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