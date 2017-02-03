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Главная » Мир » 40% избирателей в США выступают за импичмент Трампа, – опрос

40% избирателей в США выступают за импичмент Трампа, – опрос

40% избирателей в США выступают за импичмент Трампа, – опрос
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Неделю назад за импичмент Трампа выступали 35% избирателей

03.02.17 399
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Согласно данным опроса компании Public Policy Polling, 40% избирателей в США выступают за импичмент нового президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает РБК-Украина.

"Дональд Трамп менее двух недель пребывает на посту президента, а 40% избирателей уже хотят его импичмента", – сказано в нем.

Против импичмента высказались 48% респондентов, а 12% воздержались.

Неделю назад за импичмент Трампа выступали 35% избирателей.

Согласно опросу, около 52% избирателей предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, 43% отдали свое предпочтение Дональду Трампу.

"Обычно недавно избранный президент находится на пике своей популярности и переживает период "медового месяца", вступив в должность. Но Дональд Трамп вновь творит историю, так как внушительная часть избирателей уже хочет его импичмента, а большая часть избирателей хотела бы вернуть Барака Обаму", – отмечают в компании.

Кроме того, мнения граждан США разделились и в отношении миграционного указа Трампа: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% опрошенных считают, что запрет задумывался именно для ограничения въезда в США мусульман, не согласен с такой оценкой 41% респондентов.

Опрос проводился 30 и 31 января при участии 725 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентных пункта.

Напомним, Конституция США предусматривает импичмент президента, для этого необходимо решение двух третей членов сената. За всю историю страны лишь два политика прошли через эту процедуру – Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах, однако их противникам не удалось собрать необходимое количество голосов.

Первым и единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока, был Ричард Никсон. Это случилось 9 августа 1974 года, после скандала, известного как "Уотергейт", и обвинений, грозивших ему импичментом.

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