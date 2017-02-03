40% избирателей в США выступают за импичмент Трампа, – опрос

Согласно данным опроса компании Public Policy Polling, 40% избирателей в США выступают за импичмент нового президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает РБК-Украина.

"Дональд Трамп менее двух недель пребывает на посту президента, а 40% избирателей уже хотят его импичмента", – сказано в нем.

Против импичмента высказались 48% респондентов, а 12% воздержались.

Неделю назад за импичмент Трампа выступали 35% избирателей.

Согласно опросу, около 52% избирателей предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, 43% отдали свое предпочтение Дональду Трампу.

"Обычно недавно избранный президент находится на пике своей популярности и переживает период "медового месяца", вступив в должность. Но Дональд Трамп вновь творит историю, так как внушительная часть избирателей уже хочет его импичмента, а большая часть избирателей хотела бы вернуть Барака Обаму", – отмечают в компании.

Кроме того, мнения граждан США разделились и в отношении миграционного указа Трампа: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% опрошенных считают, что запрет задумывался именно для ограничения въезда в США мусульман, не согласен с такой оценкой 41% респондентов.

Опрос проводился 30 и 31 января при участии 725 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентных пункта.

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Напомним, Конституция США предусматривает импичмент президента, для этого необходимо решение двух третей членов сената. За всю историю страны лишь два политика прошли через эту процедуру – Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах, однако их противникам не удалось собрать необходимое количество голосов.

Первым и единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока, был Ричард Никсон. Это случилось 9 августа 1974 года, после скандала, известного как "Уотергейт", и обвинений, грозивших ему импичментом.