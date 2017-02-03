Канцлером Германии мог бы стать Шульц, если бы голосовали рядовые немцы, - опрос

Кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии, экс – глава Европарламента Мартин Шульц значительно опережает нынешнюю главу правительства Ангелу Меркель.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса DeutschlandTrend, на которые ссылается newsru.ua.

"Если бы немцы могли выбирать канцлера напрямую, то в настоящий момент явно опережал бы Мартин Шульц из СДПГ", - говорится в результатах исследования.

50% выбрали бы именно его. За Меркель же проголосовали бы 34% респондентов.

Ровно половина опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы будущим правительством руководила СДПГ, 39% - блок Христианско-Демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). "Очень хорошим для страны" считают коалицию СДПГ, ХДС/ХСС 43% респондентов.

Отметим, голосовать за будущего главу правительства будут не граждане, а избранные ими 24 сентября 2017 года депутаты Бундестага. Поэтому канцлером будет представитель той политической силы, которая наберет большинство в будущем парламенте.

Что касается поддержки отдельных партий, то на первом месте по-прежнему ХДС (партия Меркель) с 34 % (при снижении на 3 %); резко, на 8%, выросла поддержка СДПГ – до 28%; радикальную "Альтернативу для Германии" поддерживают 12%; Левые и Зеленые имеют по 8 %.

Напомним, Ангела Меркель возглавляет ХДС почти 17 лет. При этом на прошедших в сентябре выборах в берлинский ландтаг ХДС показала худший результат за всю историю своего существования, набрав 17,6 % голосов. Победителем стала Социал-демократическая партия Германии, набравшая 21,6 % голосов. Евроскептики из "Альтернатива для Германии" получили 14,2 % голосов, обеспечив себе тем самым представительство уже в десятом из 16 земельных парламентов.

За две недели до этого ХДС также потерпела поражение на выборах в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании. Ее обогнали СДПГ с 30,3 % голосов и "Альтернатива для Германии" с 21,8 % голосов.

А потому шансы на победу во всеобщих немецких парламентских выборах у партии Ангелы Меркель эксперты оценивают очень осторожно. Если результат будет отрицательный, нынешний канцлер Германии может потерять свой пост.