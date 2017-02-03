Лукашенко считает позорным менять президентов через революцию

Себя, если что, просит заменить на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает позорным, что украинцы отстранили Виктора Януковича от власти через революцию. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.

"Если я очень ошибаюсь, то меня надо заменить на следующих президентских выборах. На следующих! Не надо через Майдан и революцию. Это позор для украинцев, что они заменили президента на Майдане. Меня - только на выборах", - заявил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с журналистами в Минске, комментируя введение Россией зоны пограничного контроля на границе с Беларусью, заявил, что глава ФСБ "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение по границе между двумя странами.

Также он заявил, что Беларусь вынуждена развивать многовекторную политику.