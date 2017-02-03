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Главная » Мир » В России запустили православный мессенджер "Правжизнь Телеграмм"

В России запустили православный мессенджер "Правжизнь Телеграмм"

В России запустили православный мессенджер "Правжизнь Телеграмм"
Скриншот

Теперь священники смогут дистанционно принимать просьбы о молитвах и собирать пожертвования

03.02.17 513
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Российский православный интернет-проект "Правжизнь.рф" выпустил приложение "Правжизнь Телеграмм", который позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

С помощью приложения священники смогут дистанционно принимать просьбы о молитвах, координировать волонтеров и собирать пожертвования.

Кроме того, в приложении можно подписаться на каналы и входить в группы храмов, чтобы следить за связанными с ними событиями.

Приложение создано на платформе мессенджера Telegram Павла Дурова и поддерживает восемь языков.

Напомним, в декабре 2016 года в Москве священники Русской православной церкви освятили парк служебных автомобилей управления по конвоированию. Это должно защитить машины от аварий на дорогах.

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