Кремль создал эпоху пост-правды, - министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в применении кибератак, а также использовании дезинформации для подрыва западной демократии.

Об этом он заявил в своей речи перед студентами Сент-Эндрюсского университета Шотландии, сообщает newsru.com. По словам министра, Москва "использует дезинформацию в качестве оружия", пытаясь расширить свое влияние, дестабилизировать западные правительства и НАТО. "Сегодня мы имеем дело со страной, которая, начав использовать дезинформацию в качестве оружия, создала то, что теперь называется эпохой пост-правды. Частью этого являются кибератаки, которые используются для разрушения критической инфраструктуры и отключения механизма демократии", - заявил Фэллон.

Он обвинил российское правительство в "регулярной лжи". По его мнению, в качестве инструментов для дезинформации Кремль использует агентство Sputnik и телеканал Russia Today. Глава британского оборонного ведомства заявил, что их следует "привлечь к ответственности" за распространение "дезинформации в советском стиле".

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Фэллон заявил: "Существует специальное русское слово для этого. Не "маскировка", старая уловка, применяемая их спецслужбами, а "вранье", когда слушатель знает, что говорящий врет, и говорящий знает, что слушатель знает, что он врет, но все равно продолжает врать".

Также министр обороны Великобритании процитировал слова русского писателя Александра Солженицына, который в своем эссе "Образованщина" писал: "Каждодневная ложь у нас - не прихоть развратных натур, а форма существования". Фэллон считает, что эти слова актуальны для России и сегодня, сообщает Русская служба BBC.

По мнению министра, о кибератаках можно говорить как о некой "устоявшейся модели", в соответствии с которой подобные нападения проводятся Россией на регулярной основе. В качестве примеров Фэллон привел отключение вещания французского телеканала TV5Monde в апреле 2015 года; хакерскую атаку на нижнюю палату немецкого парламента позже в том же году; кибератаки на Болгарию в октябре 2016 года, которые президент страны описал как "самые мощные и интенсивные" из всех, что случались в Юго-Восточной Европе, и, наконец, взлом серверов Демократической и Республиканской партий США во время президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.

Фэллон также предупредил, что Кремль может попытаться вмешаться в сентябрьские выборы в бундестаг ФРГ, как он уже это сделал во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года и во время референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС и Украины в апреле 2016 года.

По мнению министра, действия России не могут рассматриваться как "обычное положение вещей". Президент РФ Владимир Путин решил стать "стратегическим конкурентом" Запада, отметил Фэллон. "Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить Альянс, - заявил глава британского оборонного ведомства. - Это подрывает национальную безопасность целого ряда союзников и международную систему, основанную на правилах".