Неприятие Трампа в США уже коснулось и его дочери

Ни одна из жен президента США не имела такого влияния на семейный бизнес, как его дочь

Один из крупнейших американских ритейлеров одежды и ювелирных изделий Nordstrom отказался продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Не продаются в Nordstrom не только платья, но сумки и туфли под брендом Иванки. Ритейлер пояснил свои действия падением популярности этой одежды.

Nordstrom - крупный игрок на рынке одежды. За прошлый год компания заработала 14,4 млрд долларов. Только в США и Канаде у ритейлера 349 бутиков. Кроме того, Nordstrom реализует значительную часть товаров в других странах через интернет-магазин.

Представители Иванки пока не комментируют прекращение продаж.

Как утверждают американские СМИ, ни одна из жен Трампа не имела такого влияния на семейный бизнес, как его дочь. Говорят, что она отвечает за заключение самых крупных сделок.

Напомним, когда Иванка появилась в браслете собственного ювелирного бренда во время первого национального телеинтервью семьи Трампа после выборов, это вызвало значительный скандал.

Пресс-релиз, рекламировавший тогда ювелирное украшение стоимостью 10 тысяч долларов, вызвал резкое осуждение части общественности, в связи с чем компании Иванки пришлось принести официальные извинения.