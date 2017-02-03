Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Неприятие Трампа в США уже коснулось и его дочери

Неприятие Трампа в США уже коснулось и его дочери

Неприятие Трампа в США уже коснулось и его дочери
Иванка и Дональд Трампы / Фото: RFI

Ни одна из жен президента США не имела такого влияния на семейный бизнес, как его дочь

03.02.17 61
1000

Один из крупнейших американских ритейлеров одежды и ювелирных изделий Nordstrom отказался продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Не продаются в Nordstrom не только платья, но сумки и туфли под брендом Иванки. Ритейлер пояснил свои действия падением популярности  этой одежды.

Nordstrom  - крупный игрок на рынке одежды. За прошлый год компания заработала 14,4 млрд долларов. Только в США и Канаде у ритейлера 349 бутиков. Кроме того, Nordstrom реализует значительную часть товаров в других странах через интернет-магазин.

 Представители Иванки пока не комментируют прекращение продаж.

Как утверждают американские СМИ, ни одна из жен Трампа не имела такого влияния на семейный бизнес, как его дочь. Говорят, что она отвечает за заключение самых крупных сделок.

Напомним, когда Иванка появилась в браслете собственного ювелирного бренда во время первого национального телеинтервью семьи Трампа после выборов, это вызвало значительный скандал.

Пресс-релиз, рекламировавший тогда ювелирное украшение стоимостью 10 тысяч долларов, вызвал резкое осуждение части общественности, в связи с чем компании Иванки пришлось принести официальные извинения.

 

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кремль создал эпоху пост-правды, - министр обороны ВеликобританииСША в этом году не планируют давать Украине гарантии на миллиард40% избирателей в США выступают за импичмент Трампа, – опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14411
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27660
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3407
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 7806
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5576
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5470
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2713
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4734
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1960
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2572
  1. Путин назначил нового "прокурора" оккупированного Крыма 5089 / 5526
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 3731 / 3970
  3. Гонтарева прокомментировала возможность новых крупных банкротств банков 3576 / 3834
  4. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 3344 / 10993
  5. Последний суперэсминец -"невидимку" заложили в США 3213 / 3604
  6. СМИ: Трамп бросил трубку во время телефонного разговора с премьером Австралии 2981 / 3399
  7. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 2818 / 3861
  8. В Минобороны объяснили, зачем Москве штурм Авдеевки 2329 / 2598
  9. За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды 2312 / 2637
  10. Киты плывут вверх. Как появилась подростковая субкультура самоубийц и как она попала в Украину 2157 / 15432
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 48 / 10993
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 32 / 3970
  3. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 26 / 3861
  4. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 19 / 2221
  5. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 15 / 7806
  6. Более 80 % подростков в мире испытывают недостаток физической активности, – ВОЗ 15 / 1075
  7. Ельченко: Россияне живут в параллельной реальности, созданной пропагандой 13 / 1744
  8. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 13 / 2234
  9. Родные. Можно ли сохранить семью, разделённую крымской границей 12 / 495
  10. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 11 / 7148
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.