Эстония хочет усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации конфликта в Донбассе

Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам решила ужесточить позиции Эстонии против России по вопросу Украины. Депутаты считают, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить. Об этом сообщает Европейская правда.

"Позиция Эстонии отражает наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося из-за прокремлевских сил военного конфликта за последние дни погибли десятки человек. Сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине", - сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По словам заместителя председателя комиссии Кейт Пентус-Розиманнус, Эстония и ЕС должны поддержать территориальную целостность Украины и подчеркнуть необходимость прекращения военных действий.

"Если военная эскалация на Украине и нарушение Минских соглашений продолжатся, то адекватная реакция на это – пересмотреть введенные санкции и ужесточить их", – сказала она.

Напомним, новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока оккупированный Крым не будет возвращен Украине.