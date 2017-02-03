Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Эстония хочет усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации конфликта в Донбассе

Эстония хочет усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации конфликта в Донбассе

Эстония хочет усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации конфликта в Донбассе
Парламент Эстонии / Фото из открытых источников

В парламенте прибалтийской страны уверены, что Евросоюз должен выразить полную поддержку Украине

03.02.17 68
0000

Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам решила ужесточить позиции Эстонии против России по вопросу Украины. Депутаты считают, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить. Об этом сообщает Европейская правда.

"Позиция Эстонии отражает наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося из-за прокремлевских сил военного конфликта за последние дни погибли десятки человек. Сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине", - сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По словам заместителя председателя комиссии Кейт Пентус-Розиманнус, Эстония и ЕС должны поддержать территориальную целостность Украины и подчеркнуть необходимость прекращения военных действий.

"Если военная эскалация на Украине и нарушение Минских соглашений продолжатся, то адекватная реакция на это – пересмотреть введенные санкции и ужесточить их", – сказала она.

Напомним, новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока оккупированный Крым не будет возвращен Украине.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Кремль создал эпоху пост-правды, - министр обороны ВеликобританииСтарые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-мПесков надеется, что боевикам в Донбассе хватит боеприпасов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14480
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27711
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3433
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 7882
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5623
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5508
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2727
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4769
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1978
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2596
  1. Путин назначил нового "прокурора" оккупированного Крыма 5089 / 5547
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 3731 / 3998
  3. Гонтарева прокомментировала возможность новых крупных банкротств банков 3576 / 3837
  4. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 3344 / 11072
  5. Последний суперэсминец -"невидимку" заложили в США 3213 / 3661
  6. СМИ: Трамп бросил трубку во время телефонного разговора с премьером Австралии 2981 / 3428
  7. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 2818 / 4162
  8. В Минобороны объяснили, зачем Москве штурм Авдеевки 2329 / 2616
  9. За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды 2312 / 2662
  10. Киты плывут вверх. Как появилась подростковая субкультура самоубийц и как она попала в Украину 2157 / 15534
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 49 / 11072
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 32 / 3998
  3. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 28 / 4162
  4. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 22 / 2423
  5. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 16 / 7882
  6. Более 80 % подростков в мире испытывают недостаток физической активности, – ВОЗ 15 / 1090
  7. Ельченко: Россияне живут в параллельной реальности, созданной пропагандой 13 / 1767
  8. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 13 / 2294
  9. Родные. Можно ли сохранить семью, разделённую крымской границей 12 / 541
  10. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 11 / 7178
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.