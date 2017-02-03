Туск сообщил, что не против еще раз возглавить Европейский совет

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил на встрече лидеров Европейского Союза, что он готов продолжить свою работу на посту после завершения его нынешнего срока.
Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС на Мальте, передает Европейская правда.
"Поговорив со многими лидерами, которые выразили свою поддержку, я сообщил, что готов продолжать свою работу. Но это будет зависеть от решения всех глав государств и правительств", - сказал Туск.
Мальта, которая председательствует в ЕС, будет проводить консультации по этому вопросу. На данный момент единственная страна, которая открыто выступает против кандидатуры Туска на второй срок - это его родная Польша.
Напомним, Дональд Туск, бывший руководитель польской партии "Гражданская платформа", которая сейчас находится в оппозиции, занимал пост премьер-министра Польши почти два срока, прежде чем в 2014 году перейти на работу в институты ЕС.
Срок пребывания Туска на посту Президента Евросовета заканчивается в конце мая 2017 года.