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Главная » Мир » Туск сообщил, что не против еще раз возглавить Европейский совет
Туск сообщил, что не против еще раз возглавить Европейский совет
Дональд Туск / Фото: Getty Images

Туск сообщил, что не против еще раз возглавить Европейский совет

На данный момент против его кандидатуры выступает только Польша

03.02.17 17
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Президент Европейского совета Дональд Туск заявил на встрече лидеров Европейского Союза, что он готов продолжить свою работу на посту после завершения его нынешнего срока.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС на Мальте, передает Европейская правда.

"Поговорив со многими лидерами, которые выразили свою поддержку, я сообщил, что готов продолжать свою работу. Но это будет зависеть от решения всех глав государств и правительств", - сказал Туск.

Мальта, которая председательствует в ЕС, будет проводить консультации по этому вопросу. На данный момент единственная страна, которая открыто выступает против кандидатуры Туска на второй срок - это его родная Польша.

Напомним, Дональд Туск, бывший руководитель польской партии "Гражданская платформа", которая сейчас находится в оппозиции, занимал пост премьер-министра Польши почти два срока, прежде чем в 2014 году перейти на работу в институты ЕС.

Срок пребывания Туска на посту Президента Евросовета заканчивается в конце мая 2017 года.

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