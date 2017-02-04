Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Республика Молдова обеспокоена продолжающимся незаконным присутствием на территории Приднестровского региона российских войск и вооружений и настаивает на их замене гражданской миссией под эгидой международных организаций.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, передает Укринформ.

"Мы обеспокоены незаконным присутствием на территории Приднестровского региона Молдовы российских войск и вооружений и настаиваем не только на их безоговорочном выводе с территории нашей страны, но и на замене российских миротворцев в Зоне безопасности на Днестре гражданской миссией международных наблюдателей под эгидой международных организаций", - подчеркнул молдавский премьер.

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Глава правительства выразил надежду, что в 2017 году участники переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2" начнут обсуждение вопроса о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе единого молдавского государства. Премьер также категорически высказался против идеи федерализации страны.

В переговорах по Приднестровскому урегулированию участвуют Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия - гаранты и посредники, ЕС и США - наблюдатели.

На территории Приднестровского региона расквартирован ограниченный контингент российских войск (свыше 1600 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района еще с советских времен хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов, снарядов и авиабомб.