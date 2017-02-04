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Главная » Мир » Таможня США разрешила въезд гражданам мусульманских стран
Таможня США разрешила въезд гражданам мусульманских стран
Сирийские беженцы / Фото: npr.org

Таможня США разрешила въезд гражданам мусульманских стран

О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа

04.02.17 89
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Американская таможенно-пограничная служба сообщила авиакомпаниям, что граждан семи мусульманских стран, которым администрация президента США Дональда Трампа запретила въезд в страну, можно допускать на рейсы в США.

Об этом сообщает BBС Украина.

В ответ в авиакомпании Qatar Airways заявили, что немедленно начинают допускать пассажиров на борт.

Компания Air France также заявила, что возобновляет перевозки граждан, на которых распространяется действие антииммиграционного указа Трампа.

Согласно решению таможенной службы, граждане семи мусульманских стран, о которых шла речь в президентском распоряжении Дональда Трампа, смогут пересечь границу США согласно имеющимся у них документам (действующие визы или грин-карты).

О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.

Немного позднее в Белом доме сообщили о намерении минюста обжаловать это решение. В ведомстве назвали миграционный указ Трампа правомерным и целесообразным.

С момента издания указа США аннулировали около 100 тысяч уже выданных виз. В то же время официальные лица США отметили, что все мигранты с постоянным разрешением на проживание беспрепятственно въезжают в страну.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, Дональд Трамп подписал 27 января.

90-дневный запрет на въезд в США касался граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

Также прекратили на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Указ Трампа спровоцировал хаос в международных аэропортах США. Людям с действующими визами, которые уже прибыли в страну, отказывали в пересечении границы.

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