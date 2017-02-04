Таможня США разрешила въезд гражданам мусульманских стран

О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа

Американская таможенно-пограничная служба сообщила авиакомпаниям, что граждан семи мусульманских стран, которым администрация президента США Дональда Трампа запретила въезд в страну, можно допускать на рейсы в США.

Об этом сообщает BBС Украина.

В ответ в авиакомпании Qatar Airways заявили, что немедленно начинают допускать пассажиров на борт.

Компания Air France также заявила, что возобновляет перевозки граждан, на которых распространяется действие антииммиграционного указа Трампа.

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Согласно решению таможенной службы, граждане семи мусульманских стран, о которых шла речь в президентском распоряжении Дональда Трампа, смогут пересечь границу США согласно имеющимся у них документам (действующие визы или грин-карты).

О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.

Немного позднее в Белом доме сообщили о намерении минюста обжаловать это решение. В ведомстве назвали миграционный указ Трампа правомерным и целесообразным.

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С момента издания указа США аннулировали около 100 тысяч уже выданных виз. В то же время официальные лица США отметили, что все мигранты с постоянным разрешением на проживание беспрепятственно въезжают в страну.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, Дональд Трамп подписал 27 января.

90-дневный запрет на въезд в США касался граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

Также прекратили на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Указ Трампа спровоцировал хаос в международных аэропортах США. Людям с действующими визами, которые уже прибыли в страну, отказывали в пересечении границы.