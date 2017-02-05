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Главная » Мир » В Конгресс США повторно внесли законопроект об усилении санкций против РФ за агрессию против Украины
В Конгресс США повторно внесли законопроект об усилении санкций против РФ за агрессию против Украины
Фото: Getty Images

В Конгресс США повторно внесли законопроект об усилении санкций против РФ за агрессию против Украины

STAND for Ukraine Act в прошлом году поддержала Палата представителей, но Сенат документ так и не рассмотрел до завершения сессии

05.02.17 716
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Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США. Об этом информирует Укринформ.

Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".

Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей из Республиканской и Демократической партий.

Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.

Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.

Он, в частности, предусматривал ужесточение санкций против Российской Федерации, вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию части территории Украины.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

STAND for Ukraine Act в прошлом году так и не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.

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