Суд отменил запрос администрации Трампа немедленно возобновить действие антимиграционного указа

Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Суд также дал обеим сторонам срок до вечера понедельника, 6 февраля, предоставить свои дальнейшие аргументы.

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Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал указ, который на 120 дней приостановил программу приема беженцев в США. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.