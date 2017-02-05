Правительство Румынии отменило скандальное постановление об амнистии коррупционеров

Правительство Румынии на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, вносящее изменения в Уголовный кодекс, и закон о помиловании и амнистии для коррупционеров. Об этом сообщает Romania TV.

По словам премьера Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.

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Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты принял постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности.

Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Постановление правительства вызвало массовые протесты по всей стране.