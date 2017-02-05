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Главная » Мир » Вице-президент США о санкциях: Все зависит от поведения РФ

Вице-президент США о санкциях: Все зависит от поведения РФ

Вице-президент США о санкциях: Все зависит от поведения РФ
Майк Пенс / Фото: РБК-Украина

Майк Пенс не знает, будет ли возможность сотрудничать с Россией ради общих интересов

05.02.17 59
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Отмена антироссийских санкций зависит от поведения РФ. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News., передает Украинская правда.

"В следующие месяцы мы увидим, как ответить на этот вопрос" - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли санкции сохраняться, пока Россия нарушает перемирие в Украине.

"Все зависит от того, увидим мы или нет какие-то изменения в отношении России, и будет ли возможность сотрудничать ради общих интересов", - отметил Пенс.

Вице-президент также добавил, что Соединенные Штаты заинтересованы в совместной с РФ борьбе против террористов ИГИЛ.

"Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с "Исламским государством". И если у нас есть возможности для сотрудничества, я думаю, президент будет изучать перспективы для восстановления отношений", - добавил вице-президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента России Владимира Путина, хотя это и не значит, что они смогут найти общий язык.

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