СМИ: Подавляющее большинство авиаударов РФ в Сирии были направлены не на цели "ИГИЛ"

Реальное количество ударов российской авиации почти в 10 раз меньше задекларированого

80% российских авиаударов в Сирии были направлены не против "Исламского государства". Таковы данные Мюнхенской конференции по безопасности за 2016 год, сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

"Подавляющее большинство – 80% ударов пришлась на "прочие цели", повстанцев и мирных жителей, и это подтверждают различные правозащитные организации", - отмечает издание.

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Для сравнения приведены данные по авиаударам Турции и коалиции под предводительством США. так 94% ударов коалиции пришлись на цели ИГИЛ, в Турции таких 73%.

Кроме того, издание отрицает российские данные о 30 тыс. ударов с сентября 2015 года, причиненных в Сирии, называя их пропагандой. Отмечается, что за это время Россия нанесла 3761 удар, около 3 тыс. из которых не были направлены против "Исламского государства".