Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию

На митинге в Лионе она заявила о желании объявить референдум о выходе Франции из ЕС в случае своей победы

В воскресенье, 5 февраля, лидер французской крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен начала свою предвыборную президентскую кампанию с митинга в Лионе. Об этом пишет Международное французское радио.

Ле Пен выступила перед пятью тысячами сторонников. Во время своей речи она назвала выход Великобритании из Евросоюза и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США предвестниками своего успеха. Кандидат заявила, что исламский фундаментализм и экономическая глобализация угрожают свободе во Франции.

Также она заявила о намерении в течении шести месяцев в случае своей победы на выборах инициировать референдум о выходе Франции из Евросоюза. Наша борьба за независимость — это первая, самая главная и самая необходимая борьба. От нее зависит все остальное: без независимости мы не будем защищены, не сможем предпринимать никаких действий. Без независимости любой политический проект становится лживым обещанием. Теперь каждый понимает, что Евросоюз претерпел крах. Он не выполнил ничего из своих обещаний. И поэтому в течении первых шести месяцев я объявлю о проведении референдума о выходе Франции из Евросоюза.

Собравшиеся на митинге крайне правых в Лионе скандировали "Мы у себя дома" и "Марин в президенты".

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года. Пока опросы общественного мнения прочат Марин Ле Пен победу в первом туре: за лидера крайне правых готовы отдать свои голоса около 25% французов. Однако во втором туре, согласно опросам, она проигрывает.