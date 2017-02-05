Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Qatar Airways запустила самый длительный рейс в истории авиаперевозок
Qatar Airways запустила самый длительный рейс в истории авиаперевозок
Фото: iideasmalta.eu

Qatar Airways запустила самый длительный рейс в истории авиаперевозок

Самолет будет в воздухе 16 часов 20 минут

05.02.17 367
1000

Авиакомпания Qatar Airways запустила самый длительный рейс в истории, который с учетом изменения часовых поясов займет полтора дня. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Independent.

"Время поездки выглядит экстремальным. Самолет Qatar Airways покинет Доху в 5.10 в воскресенье, 5 февраля, и будет пересекать 10 часовых поясов", - отмечается в статье.

Самолет приземлится в новозеландском Окленде в 07:30. в понедельник, 6 февраля. Таким образом в полете он пробудет 16 часов 20 минут, однако с учетом смены часовых поясов полет продлится полтора дня.

Напомним, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур-Нью-Йорк без остановок. До этого самым длинным считался перелет из Дубаи в Окленд.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Дело Плотницкого за сбитый ИЛ-76 передали в судСледователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаровВ США прошли успешные испытания летающего мотоцикла

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 7458
  2. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 11587
  3. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 4137
  4. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 2381
  5. Шавкат после Ислама. Чем запомнится узбекам эпоха Мирзиёева 2495
  6. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 8371
  7. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 2449
  8. Крылья бабочки. Судьбы и истории борьбы детей с необычным недугом 1134
  9. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 2605
  10. Эвакуатор для монстра. 4 лучших фильма не для проката 1000
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 6387 / 39075
  2. Правда о сексе. 10 вещей, которые нужно уяснить к 30 годам 6224 / 7097
  3. Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС 2160 / 2418
  4. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 1718 / 8371
  5. Стали известны имена первых финалистов национального отбора Евровидения-2017 1548 / 1696
  6. Карта военных действий в зоне АТО на 5 февраля 1178 / 1297
  7. Киты плывут вверх. Как появилась подростковая субкультура самоубийц и как она попала в Украину 932 / 17260
  8. Трамп: Я уважаю Путина, но это не значит, что я смогу с ним поладить 921 / 1043
  9. В 22PushUpChallenge в Чернигове приняли участие почти тысяча человек 895 / 1011
  10. Стали известны детали о ликвидации "главного милиционера ЛНР" 850 / 3913
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 72 / 39075
  2. Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС 11 / 2418
  3. Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки 8 / 1822
  4. Black Sabbath отыграла свой последний концерт 8 / 315
  5. Говорит робот. 10 рецептов эффективного использования времени 6 / 497
  6. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 6 / 8371
  7. Зимний Азов. Целебные бердянские грязи и очарование штормового моря 5 / 868
  8. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5 / 5880
  9. Правда о сексе. 10 вещей, которые нужно уяснить к 30 годам 4 / 7097
  10. Бессарабия зимой. Музей памятников СССР и другие достопримечательности этнодеревни Фрумушика 4 / 2329
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.